Faridabad News: अलीपुर शिकारगाह में पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में तीसरी गिरफ्तारी
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 12:12 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 12:12 AM IST
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निजी कंपनी की ओर से तैनात चौकीदार को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। अलीपुर शिकारगाह के आरक्षित वन क्षेत्र में करीब 2400 पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में पुलिस ने तीसरी गिरफ्तारी की है। पुलिस ने अलीपुर शिकारगाह आरक्षित वन क्षेत्र में निजी कंपनी की ओर से तैनात चौकीदार धर्मपाल को गिरफ्तार किया है। आरोपी को अदालत में पेश कर दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस पूछताछ में चौकीदार ने बताया कि उसने उच्च अधिकारियों के कहने पर लकड़ी से भरे ट्रकों को क्षेत्र से गुजरने की अनुमति दी थी। अब पुलिस इस दावे के आधार पर अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।
पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि धर्मपाल का मुख्य काम आरक्षित वन क्षेत्र में आन
--जाने वाले वाहनों की जानकारी वन विभाग के अधिकारियों को देना था। उसे निजी कंपनी की ओर से चौकीदार के तौर पर लगाया गया था। ऐसे में पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि पेड़ों की कटाई और लकड़ी की निकासी के दौरान उसकी क्या भूमिका रही और किन लोगों के निर्देश पर ट्रकों को रास्ता दिया गया।
58 गाड़ियों की लकड़ी बेचने की हुई थी बात
मामले में ठेकेदार इरफान ने पूछताछ में बताया कि 58 गाड़ियों में लकड़ी बेचने की बात हुई थी, जबकि 35 गाड़ियों में लकड़ी लाई गई थी। इनमें से 21 गाड़ियों को वन विभाग ने जब्त कर लिया है। पुलिस अब लकड़ी की कटाई, परिवहन और बिक्री से जुड़े पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ रही है। गौरतलब है कि आरक्षित वन क्षेत्र में करीब 2400 पेड़ों की कटाई का मामला सामने आने के बाद वन विभाग ने भी विभागीय कार्रवाई की है। मामले में कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों को बर्खास्त करने के साथ कुछ को निलंबित किया जा चुका है।
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। अलीपुर शिकारगाह के आरक्षित वन क्षेत्र में करीब 2400 पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में पुलिस ने तीसरी गिरफ्तारी की है। पुलिस ने अलीपुर शिकारगाह आरक्षित वन क्षेत्र में निजी कंपनी की ओर से तैनात चौकीदार धर्मपाल को गिरफ्तार किया है। आरोपी को अदालत में पेश कर दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस पूछताछ में चौकीदार ने बताया कि उसने उच्च अधिकारियों के कहने पर लकड़ी से भरे ट्रकों को क्षेत्र से गुजरने की अनुमति दी थी। अब पुलिस इस दावे के आधार पर अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।
पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि धर्मपाल का मुख्य काम आरक्षित वन क्षेत्र में आन
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58 गाड़ियों की लकड़ी बेचने की हुई थी बात
मामले में ठेकेदार इरफान ने पूछताछ में बताया कि 58 गाड़ियों में लकड़ी बेचने की बात हुई थी, जबकि 35 गाड़ियों में लकड़ी लाई गई थी। इनमें से 21 गाड़ियों को वन विभाग ने जब्त कर लिया है। पुलिस अब लकड़ी की कटाई, परिवहन और बिक्री से जुड़े पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ रही है। गौरतलब है कि आरक्षित वन क्षेत्र में करीब 2400 पेड़ों की कटाई का मामला सामने आने के बाद वन विभाग ने भी विभागीय कार्रवाई की है। मामले में कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों को बर्खास्त करने के साथ कुछ को निलंबित किया जा चुका है।
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