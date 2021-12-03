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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। बल्लभगढ़ बस अड्डे पर बसों का इंतजार करने वाली महिला यात्रियों के लिए अलग प्रतीक्षालय की सुविधा नहीं है। ऐसे में उन्हें पुरुष यात्रियों के साथ ही बैठकर बस का इंतजार करना पड़ता है। बस पकड़ने के लिए कई बार महिलाओं को लंबे समय तक परिसर में रुकना पड़ता है, लेकिन उनके लिए अलग से बैठने की व्यवस्था नहीं होने के कारण असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है।बस अड्डे से रोजाना बड़ी संख्या में महिलाएं सफर करती हैं। कई बार बसों के निर्धारित समय पर नहीं पहुंचने या देरी होने के कारण यात्रियों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में महिलाओं के लिए अलग प्रतीक्षालय की जरूरत महसूस होती है। महिला यात्रियों का कहना है कि बस डिपो पर अलग प्रतीक्षालय बनाया जाना चाहिए, जहां वे सुरक्षित और सहज महसूस करते हुए बस का इंतजार कर सकें। ड्यूटी इंचार्ज जगदीश ने बताया कि महिला यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बस डिपो पर अलग प्रतीक्षालय की आवश्यकता पर विचार किया जाएगा। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।बस के इंतजार में काफी देर तक बैठना पड़ता है। महिलाओं के लिए अलग प्रतीक्षालय होना चाहिए, ताकि वे आराम से बैठकर बस का इंतजार कर सकें। - रानीछात्राओं और कामकाजी महिलाओं को रोजाना बसों से आना-जाना पड़ता है। अलग प्रतीक्षालय होने से महिलाओं को काफी सुविधा मिलेगी। - शशि