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फरीदाबाद। समयपुर स्थित पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बृहस्पतिवार को मंडल स्तरीय युवा संसद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 50 विद्यार्थियों ने हिस्सा लेकर संसदीय कार्यप्रणाली का प्रदर्शन किया। एक घंटे से अधिक चले कार्यक्रम में विकसित भारत-2047 के मुद्दे पर चर्चा हुई। विद्यार्थियों ने पक्ष-विपक्ष में तर्क रखे। कार्यक्रम में शपथ ग्रहण, निधन प्रस्ताव, पूरक प्रश्न, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और विधेयक के तीनों वाचन सहित संसदीय प्रक्रियाओं का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री और विपक्ष की भूमिका भी विद्यार्थियों ने निभाई। अब समयपुर विद्यालय की टीम का मुकाबला पलवल और नूंह की टीमों से होगा। विजेता टीम गुरुग्राम में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। कार्यक्रम का निरीक्षण रेवाड़ी से आए पर्यवेक्षक हरीश चंद्र यादव ने किया। निर्णायक मंडल में सौरभ यादव और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नांगली गोड्डा, रेवाड़ी के भारत गोयल शामिल रहे। संवाद