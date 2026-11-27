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अमर उजाला ब्यूरोफरीदाबाद। भाजपा संत रविदास महाराज की समरसता संकल्प यात्रा के फरीदाबाद पहुंचने पर भव्य स्वागत की तैयारियां कर रही है। 28 नवंबर को यात्रा दिल्ली से बदरपुर बॉर्डर के रास्ते शहर में प्रवेश करेगी। बदरपुर बॉर्डर पर स्वागत कार्यक्रम के बाद यात्रा विभिन्न स्थानों से होते हुए सेक्टर-12 पहुंचेगी, जहां जनसभा आयोजित की जाएगी।कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने शुक्रवार को भाजपा की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में यात्रा के स्वागत और जनसभा की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद में इस आयोजन के माध्यम से सामाजिक एकता, भाईचारे और समरसता का संदेश दिया जाएगा। छत्तीस बिरादरी के लोग इसमें सहभागी बनेंगे और शहर सामाजिक समरसता के विराट संगम का साक्षी बनेगा।उन्होंने कहा कि सामाजिक समरसता भाजपा की मूल विचारधारा है और सभी वर्गों को साथ लेकर चलना पार्टी की प्रतिबद्धता है। उन्होंने बताया कि जनसभा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता, प्रदेश एवं जिला स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारी, विधायक, जनप्रतिनिधि, संत-महात्मा और सामाजिक प्रतिनिधि शामिल होंगे।संत रविदास महाराज के 650वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में 18 नवंबर को जालंधर के डेरा सचखंड बल्लां से शुरू हुई यात्रा 3 दिसंबर को वाराणसी स्थित सीर गोवर्धनपुर में संपन्न होगी। करीब 2402 किलोमीटर की 16 दिवसीय यात्रा 47 शहरों से गुजर रही है। हरियाणा के आठ जिलों में मुख्य यात्रा और अन्य 15 जिलों में उपयात्राएं आयोजित की जा रही हैं।