फरीदाबाद। सूरजकुंड रोड से राम प्यारी कैंप स्थित श्री जगन्नाथ पंचमुखी काली मंदिर तक जाने वाले रास्ते की हालत खराब है। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे होने के साथ कीचड़ जमा है। इससे लोगों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रही है। यह मार्ग केवल मंदिर तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, बल्कि लालकुआं, खोरी गांव और विश्वकर्मा कॉलोनी के लोगों के लिए भी प्रमुख रास्ता है। इसके बावजूद लंबे समय से इसकी मरम्मत नहीं कराई गई है।स्थानीय निवासी, कुलदीप ने बताया कि मंदिर के पास का कुछ हिस्सा बनवाया जा चुका है, लेकिन करीब 500 मीटर का मुख्य रास्ता अब भी बदहाल है। वहीं, मंदिर के आचार्य अच्युतानंद ने प्रशासन से सड़क का निर्माण कराने की मांग की है। नगर निगम कार्यकारी अभियंता नितिन कादियान ने बताया कि रास्ते की जांच कराकर जल्द ही सड़क का निर्माण शुरू कराया जाएगा, ताकि लोगों को राहत मिल सके।