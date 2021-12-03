Faridabad News: गांव साहूपुरा से फतेहपुर बिल्लौच जाने वाली सड़क जर्जर

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संवाद न्यूज एजेंसीबल्लभगढ़। गांव साहूपुरा से फतेहपुर बिल्लौच तक जाने वाली सड़क जर्जर होने की वजह से लोगों को आवागमन करने में परेशानी होती है। यह मार्ग बल्लभगढ़ और पलवल क्षेत्र के करीब 25 गांवों को आपस में जोड़ता है। सड़क के जर्जर होने से रोजाना इस मार्ग से गुजरने वाले ग्रामीणों, विद्यार्थियों और वाहन चालकों को परेशानी होती है। बरसात के दिनों में सड़क पर पानी भर जाने की वजह से गड्ढे दिखाई नहीं देते हैं, जिसके चलते दुपहिया वाहन हादसे का शिकार हो जाते हैं। इसको लेकर कई बार गांव के लोगों ने लोक निर्माण विभाग को शिकायत की है लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ।पीडब्ल्यूडी के उपमंडल अधिकारी रविंद्र सिंह ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य सड़क की चौड़ाई पांच मीटर होती है, जबकि मॉडल रोड सात मीटर चौड़ी बनाई जाती है। मॉडल रोड बनाने के लिए इसका एस्टीमेट बनाकर सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। मंजूरी मिलने और टेंडर प्रक्रिया के बाद कार्य को शुरू कर दिया जाएगा।लोगों से बातसड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढे बने हुए हैं। दोपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी होती है। - अवतार सिंह सारंगबारिश के दिनों में सड़क के गड्ढों में पानी भर जाता है। हालत खराब होने से काफी संभलकर निकलना पड़ता है।- राहुलयह सड़क करीब 25 गांवों को जोड़ती है। रोजाना बड़ी संख्या में ग्रामीण इस रास्ते से आवागमन करते हैं। - रामबीरमार्ग पर न तो पर्याप्त यातायात संकेतक हैं और न ही सुरक्षा के इंतजाम। रात में सफर मुश्किल हो जाता है। - ओम सिंह