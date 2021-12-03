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- जच्चा-बच्चा एंबुलेंस दूसरी कॉल मिलने पर लौट गई, ऑटो चालक का फोन बंद मिलासंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। पाली में ऋग्वेद फार्म के पास बुधवार दोपहर करीब 1:50 बजे पिकअप की टक्कर से ऑटो पलट गया। हादसे में ऑटो की अगली सीट पर चालक के साथ बैठे करीब 35 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। ऑटो में लगी लोहे की रॉड से उनका पैर कट गया था और सिर में भी गंभीर चोट आई थी। ऑटो चालक को कोई चोट नहीं आई। वह हादसे के बाद ऑटो और अपने साथी को मौके पर छोड़कर चला गया।सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल पहुंचाने के लिए एंबुलेंस बुलाई। कुछ देर में जच्चा-बच्चा एंबुलेंस मौके पर पहुंची, लेकिन इसी दौरान उसे दूसरी जगह से कॉल आ गई। इसके चलते एंबुलेंस वहां से चली गई। दूसरी एंबुलेंस उपलब्ध नहीं होने पर पुलिसकर्मियों ने खुद जिम्मेदारी संभाली। वे टक्कर मारने वाली पिकअप को चलाकर शव बीके अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां से शव को पोस्टमार्टम के लिए एनआईटी-तीन स्थित शवगृह में रखवा दिया गया।ऑटो चालक का फोन बंद, घर पर मिला ताला-पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि मृतक की पहचान करने का प्रयास कर रही है। डॉक्टर ने उनकी उम्र करीब 35 वर्ष बताई है। मृतक की पहचान के लिए पुलिस ने ऑटो चालक से संपर्क किया, लेकिन उसका मोबाइल फोन बंद मिला। इसके बाद पुलिसकर्मी उसके घर पहुंचे तो वहां ताला लगा हुआ था। मृतक की पहचान करने का प्रयास कर रही है।