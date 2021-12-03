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नवजात से लेकर छोटे बच्चों के टीकाकरण की भी होगी निगरानीसंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। गर्भावस्था के दौरान छोटी-छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज करना मां और गर्भस्थ शिशु दोनों के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। समय पर जांच नहीं होने से कई बार जोखिम का पता भी देरी से चलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस समस्या को कम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जिले में तीन ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट तैयार की हैं। कौराली, खेड़ीकलां और पाली में स्थापित इन यूनिट के माध्यम से ग्रामीण इलाकों की गर्भवती महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने की योजना है।जिले के दूरदराज के गांवों में रहने वाली महिलाओं के लिए नियमित रूप से अस्पताल पहुंचना हमेशा आसान नहीं होता। खासकर यमुना किनारे बसे गांवों और ईंट भट्ठों पर काम करने वाले परिवारों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच एक चुनौती रहती है। विभाग की नई व्यवस्था से ऐसी महिलाओं की गर्भावस्था के दौरान जरूरी जांच और टीकाकरण की प्रक्रिया को स्थानीय स्तर पर बेहतर बनाया जा सकेगा। इससे समय-समय पर उनकी स्वास्थ्य स्थिति का पता लगाने में भी मदद मिलेगी।गर्भवती महिलाओं के अलावा इन यूनिट के जरिए बच्चों के टीकाकरण को भी व्यवस्थित करने पर जोर रहेगा। जन्म के बाद बच्चों को तय उम्र पर अलग-अलग बीमारियों से बचाव के टीके लगवाने जरूरी होते हैं। विभाग करीब 12 बीमारियों से बचाव के लिए नियमित टीकाकरण कार्यक्रम संचालित कर रहा है। नई यूनिट के माध्यम से बच्चों को समय पर टीके लगवाने और टीकाकरण से छूटे बच्चों तक पहुंचने में मदद मिलेगी।स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में पहली बार किसी एक जिले में तीन ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट स्थापित की गई हैं। इनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना और समय पर उपचार व बचाव संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसके जरिए मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को शून्य करने के प्रयास किए जाएंगे।उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एमपी सिंह ने बताया कि इन यूनिट को स्थापित करने का मकसद गर्भवती महिलाओं और बच्चों को नजदीक ही जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इससे गर्भावस्था के दौरान जांच और नियमित टीकाकरण के साथ बच्चों के टीकाकरण कार्यक्रम को भी बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकेगा।