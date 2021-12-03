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अमर उजाला ब्यूरोफरीदाबाद। नेहरू कॉलोनी में सगे भाइयों की तबीयत बिगड़ने और आठ वर्षीय बच्चे की मौत के मामले में जांच के दौरान नया तथ्य सामने आया है। पुलिस जांच में पता चला है कि दोनों भाइयों ने चाऊमीन नहीं बल्कि घर में रखे भुने चने खाए थे। ये चने करीब 20 दिन पहले खरीदकर लाए गए थे। पुलिस ने चने के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया है। अब जांच रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे बच्चों की तबीयत बिगड़ने के कारणों का पता लगाने में मदद मिल सके।शुक्रवार को पुलिस को बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई है, लेकिन इसमें मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। ऐसे में पुलिस ने विसरा सुरक्षित रखवाकर जांच के लिए भेजा है। विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों बच्चों की मां और बड़े भाई ने चाऊमीन खाई थी। हालांकि, पुलिस सभी संभावित कारणों को ध्यान में रखकर जांच कर रही है और फिलहाल किसी खाद्य पदार्थ से तबीयत खराब होने और मौत होने की पुष्टि नहीं हुई है।बता दें कि 21 नवंबर को नेहरू कॉलोनी में आठ वर्षीय राघव की मौत हो गई थी, जबकि उसके 10 वर्षीय बड़े भाई कुनाल की तबीयत बिगड़ गई थी। घटना के बाद शुरुआती तौर पर फूड प्वाइजनिंग की आशंका जताई गई थी। मामले की जांच सैनिक कॉलोनी पुलिस चौकी प्रभारी नीरज कुमार की टीम कर रही है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि मामले की जांच जारी है। चनों के सैंपल और विसरा की रिपोर्ट आने के बाद ही बच्चे की मौत के कारणों का पता चल सकेगा।