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फरीदाबाद। निजी अस्पताल की ओर से फरीदाबाद हाफ मैराथन का पांचवां संस्करण 21 फरवरी 2027 को आयोजित किया जाएगा। इस बार इसकी थीम ‘मिट्टी हरियाणा की, जुनून दौड़ का’ रखी गई है। मैराथन के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। तारीख की घोषणा 24 नवंबर को आयोजित कार्यक्रम में की गई। इसमें विभिन्न गांवों के सरपंच, आरडब्ल्यूए अध्यक्ष और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों सहित 100 से अधिक लोग शामिल हुए। आयोजन का उद्देश्य लोगों को फिटनेस और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक करने के साथ हरियाणा की संस्कृति और परंपराओं से जोड़ना है। अस्पताल के सीएमडी डॉ. युवराज कुमार ने कहा कि मैराथन के जरिये शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को एक मंच पर लाकर स्वास्थ्य जागरूकता और सामाजिक एकजुटता का संदेश दिया जाएगा। इच्छुक प्रतिभागी ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। संवाद