Faridabad News: उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ संपन्न हुआ छठ महापर्व

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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। चार दिन चलने वाला छठ महापर्व सोमवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो गया। सोमवार तड़के से ही शहर के अलग-अलग घाटों पर श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो गई थी। सिर पर पूजा की टोकरी, हाथों में सूप और छठी मैया के पारंपरिक गीतों के बीच व्रती घाटों तक पहुंचे।जैसे ही सूर्य की पहली किरण दिखाई दी, पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया गया। इसके साथ ही 36 घंटे के निर्जला व्रत का पारण कर व्रतियों ने परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की लंबी आयु और खुशहाली की कामना की। इस बार छठ महापर्व में शहर की सामाजिक भागीदारी भी देखने को मिली। जिले में करीब सात लाख पूर्वांचल के लोगों ने पर्व मनाया। छोटे-बड़े मिलाकर 500 से अधिक घाटों पर पूजा-अर्चना की गई। नहरों, तालाबों, जलाशयों, यमुना किनारे और सोसाइटियों में बनाए गए अस्थायी घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ रही। कई परिवारों ने घरों की छतों और आंगन में ही पानी से भरे टब या अस्थायी कुंड बनाकर सूर्य उपासना की। इससे बुजुर्गों और उन परिवारों को भी सुविधा मिली, जो किसी बड़े घाट तक नहीं पहुंच सकते थे।रविवार शाम डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद सोमवार सुबह के अर्घ्य की तैयारियां शुरू हो गई थीं। सोमवार तड़के करीब तीन बजे से ही व्रती परिवारों के साथ घाटों पर पहुंचने लगे। सूप और टोकरी में ठेकुआ, नारियल, गन्ना, मौसमी फल और अन्य पूजन सामग्री सजाई गई थी। घाटों पर छठी मैया के गीत और जयकारे गूंजते रहे। सूर्य की लालिमा दिखते ही व्रतियों ने जल में खड़े होकर अर्घ्य दिया। कई स्थानों पर श्रद्धालुओं ने आतिशबाजी कर पर्व की खुशियां भी मनाईं।छठ पूजा का आयोजन केवल पारंपरिक घाटों तक सीमित नहीं रहा। ग्रेटर फरीदाबाद की विभिन्न सोसाइटियों में भी अस्थायी घाट बनाकर सामूहिक पूजा की गई। कहीं स्विमिंग पूल को साफ कर पूजा के लिए तैयार किया गया तो कहीं पार्क और खुले स्थानों पर पानी भरकर घाट बनाए गए। पड़ोसियों ने एक-दूसरे की तैयारियों में सहयोग किया। वहीं, कई परिवारों ने घरों में ही पूजा कर परंपरा निभाई। इस तरह शहर के अलग-अलग हिस्सों में एक साथ सूर्य उपासना का दृश्य देखने को मिला।घाटों पर भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए थे। जिले में 500 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। नहरों और जलाशयों के आसपास निगरानी रखी गई। इसके अलावा तीन गोताखोर टीमों और दमकल विभाग के कर्मचारियों को भी अलर्ट रखा गया, ताकि किसी आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। श्रद्धालुओं की आवाजाही और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी पुलिसकर्मी तैनात रहे।एनआईटी के पूर्व विधायक नीरज शर्मा के आवास पर भी छठ महापर्व विशेष उत्साह के साथ मनाया गया। छोटे बेटे निखिल शर्मा की शादी के बाद परिवार में पहली बार छठ पूजा का आयोजन हुआ। नवविवाहिता बहू अंकिता शर्मा और बड़ी बहू पायल शर्मा ने श्रद्धापूर्वक व्रत रखा और सोमवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। इसके बाद परिवार की ओर से भोज आयोजित किया गया।