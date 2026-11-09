Faridabad News: महाशिव मंदिर में आज मनेगा अन्नकूट महापर्व

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महोत्सव में भगवान श्रीकृष्ण को छप्पन भोग अर्पित किए जाएंगे। पूजा के बाद प्रसाद श्रद्धालुओं में वितरित किया जाएगा। महाशिव मंदिर सभा के प्रधान पीसी शर्मा, वरिष्ठ उपप्रधान बीबी शर्मा ने बताया कि तिथि में अंतर के कारण इस बार अन्नकूट महोत्सव नौ के बजाय 10 नवंबर को आयोजित किया जा रहा है। संवाद

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फरीदाबाद। सेक्टर-37 स्थित महाशिव मंदिर में 10 नवंबर को अन्नकूट महापर्व श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर गाय के गोबर से प्रतीकात्मक गोवर्धन पर्वत तैयार किया जाएगा। श्रद्धालु दूध, बताशे, माखन-मिश्री और विभिन्न पकवानों से पूजा-अर्चना कर गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करेंगे।