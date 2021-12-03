Faridabad News: शहर की तीन कॉलोनियों की बदलेगी तस्वीर, 160 करोड़ से होंगे विकास कार्य
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 23 Nov 2026 12:18 AM IST
Updated Mon, 23 Nov 2026 12:18 AM IST
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कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने विकास कार्यों का किया शिलान्यास और उद्घाटन
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। शहर की इंदिरा, मिलाड और संजय कॉलोनी के लोगों को जल्द सड़क, सीवर, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं से राहत मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने शनिवार को इन कॉलोनियों में करीब 160 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। साथ ही इंदिरा कॉलोनी में 95 लाख रुपये की लागत से बने कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगले छह माह में क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं को दूर करने के लिए प्राथमिकता से काम कराया जाएगा।
विपुल गोयल ने कहा कि नागरिक उनके लिए केवल मतदाता नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा हैं। क्षेत्र में सड़क, नाली, बिजली, पानी, पार्क और शिक्षा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। इंदिरा कॉलोनी में कम्युनिटी सेंटर के संचालन और रखरखाव के लिए ट्रस्ट पंजीकृत कराया जाएगा। यहां कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 5100 रुपये शुल्क निर्धारित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गंदगी वाले स्थान पर चहारदीवारी कराई गई है। अगले दो माह में इसे पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां बेंच, बच्चों के झूले और ओपन जिम की सुविधा होगी।
मिलाड कॉलोनी के विकास में सहयोग के लिए एमएल शर्मा का आभार जताते हुए उन्होंने बताया कि शर्मा ने 2.5 करोड़ रुपये खर्च करने का आश्वासन दिया है। इसमें 1.25 करोड़ रुपये की पहली और इतनी ही राशि की दूसरी किस्त शामिल है। इससे सड़क, बिजली और पानी की सुविधाएं बेहतर होंगी। उन्होंने बताया कि क्षतिग्रस्त स्कूल भवन की जगह नए स्कूल के लिए स्थान चिह्नित किया गया है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए ओमेक्स कंपनी अगले तीन माह में 14 कमरों का अस्थायी स्कूल भवन और डिस्पेंसरी तैयार करेगी।
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मंत्री ने बताया कि इंदिरा कॉलोनी की सड़कों और नालियों सहित करीब 160 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास किया जा रहा है। महेंद्र, मिलाड और संजय कॉलोनी में भी चरणबद्ध विकास होगा। उन्होंने युवाओं को रोजगार, बेटियों के विवाह के लिए पात्र परिवारों को 71 हजार रुपये की सहायता, महिलाओं को 2100 रुपये मासिक सहायता और आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाने की अपील की।
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। शहर की इंदिरा, मिलाड और संजय कॉलोनी के लोगों को जल्द सड़क, सीवर, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं से राहत मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने शनिवार को इन कॉलोनियों में करीब 160 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। साथ ही इंदिरा कॉलोनी में 95 लाख रुपये की लागत से बने कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगले छह माह में क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं को दूर करने के लिए प्राथमिकता से काम कराया जाएगा।
विपुल गोयल ने कहा कि नागरिक उनके लिए केवल मतदाता नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा हैं। क्षेत्र में सड़क, नाली, बिजली, पानी, पार्क और शिक्षा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। इंदिरा कॉलोनी में कम्युनिटी सेंटर के संचालन और रखरखाव के लिए ट्रस्ट पंजीकृत कराया जाएगा। यहां कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 5100 रुपये शुल्क निर्धारित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गंदगी वाले स्थान पर चहारदीवारी कराई गई है। अगले दो माह में इसे पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां बेंच, बच्चों के झूले और ओपन जिम की सुविधा होगी।
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मिलाड कॉलोनी के विकास में सहयोग के लिए एमएल शर्मा का आभार जताते हुए उन्होंने बताया कि शर्मा ने 2.5 करोड़ रुपये खर्च करने का आश्वासन दिया है। इसमें 1.25 करोड़ रुपये की पहली और इतनी ही राशि की दूसरी किस्त शामिल है। इससे सड़क, बिजली और पानी की सुविधाएं बेहतर होंगी। उन्होंने बताया कि क्षतिग्रस्त स्कूल भवन की जगह नए स्कूल के लिए स्थान चिह्नित किया गया है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए ओमेक्स कंपनी अगले तीन माह में 14 कमरों का अस्थायी स्कूल भवन और डिस्पेंसरी तैयार करेगी।
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मंत्री ने बताया कि इंदिरा कॉलोनी की सड़कों और नालियों सहित करीब 160 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास किया जा रहा है। महेंद्र, मिलाड और संजय कॉलोनी में भी चरणबद्ध विकास होगा। उन्होंने युवाओं को रोजगार, बेटियों के विवाह के लिए पात्र परिवारों को 71 हजार रुपये की सहायता, महिलाओं को 2100 रुपये मासिक सहायता और आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाने की अपील की।