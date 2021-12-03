Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   The electricity corporation received 7,730 complaints in the first 10 days of November.

Faridabad News: नवंबर के पहले 10 दिनों में बिजली निगम को मिलीं 7730 शिकायतें

Thu, 12 Nov 2026 12:54 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 12:54 AM IST
विज्ञापन
The electricity corporation received 7,730 complaints in the first 10 days of November.
चार नवंबर को सबसे ज्यादा 1200 शिकायतें आईं
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी

फरीदाबाद। सर्दियों की शुरुआत में भी उपभोक्ताओं को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में एक से दस नवंबर तक बिजली निगम को उपभोक्ताओं की ओर से बिजली संबंधित करीब 7730 शिकायतें मिलीं। इस दौरान प्रतिदिन औसतन 770 शिकायतें दर्ज की गई।

उपभोक्ताओं की सबसे ज्यादा शिकायतें बार-बार होने वाली अघोषित बिजली कटौती को लेकर है, जिससे दिन-रात परेशानी झेलनी पड़ रही है। शाम के समय कम वोल्टेज के कारण पंखे, कूलर और पानी की मोटर चलाने में दिक्कत आ रही है। ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद उनकी मरम्मत में देरी भी बड़ी समस्या बनी हुई है। इसके अलावा पानी की मोटर न चलने से लोगों को पानी को लेकर समस्या झेलनी पड़ रही हैं। महिलाओं को घरेलू कार्य करने में परेशानी हो रही है।
विज्ञापन


बिजली निगम के आंकड़ों के अनुसार, सबसे ज्यादा 4 नवंबर को 1200 शिकायतें आईं, जबकि तीन नवंबर को 1150 शिकायतें दर्ज की गईं। एक नवंबर को 700 और दो नवंबर को 1000 शिकायतें मिलीं। इसके बाद पांच से आठ नवंबर तक शिकायतों की संख्या 600 से अधिक रही। नौ नवंबर को 900 और दस नवंबर को सबसे कम 350 शिकायतें दर्ज हुईं। शिकायतों में बिजली आपूर्ति, फॉल्ट और अन्य समस्याएं शामिल रहीं। लोगों ने मांग की है कि अघोषित बिजली कटौती की समस्या का जल्द समाधान होना चाहिए, जिससे उन्हें राहत मिल सके। एनआईटी-पांच के उप मंडल अधिकारी प्रदीप यादव ने बताया कि उपभोक्ताओं की ओर से दर्ज की गई सभी शिकायतों का समय पर निपटारा कर दिया जाता है, जिससे लोगों को परेशानी न हो।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed