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अमर उजाला ब्यूरोफरीदाबाद। ग्रेटर फरीदाबाद में सीवर ओवरफ्लो की समस्या लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। सीवर व्यवस्था की जिम्मेदारी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) से फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) को सौंपे जाने के करीब दस महीने बाद भी हालात नहीं बदले हैं।जनवरी 2026 में व्यवस्था हस्तांतरित होने के बावजूद ग्रेटर फरीदाबाद में सीवर का गंदा पानी सड़कों, खाली प्लॉटों और खेतों में बह रहा है। रिहायशी इलाकों में गंदगी और बदबू से लोगों का जीना मुहाल है, वहीं खेतों में गंदा पानी जमा होने से किसानों को भी परेशानी हो रही है। ग्रेटर फरीदाबाद में सेक्टर-75 से 89 तक सीवर ओवरफ्लो की समस्या बनी हुई है। सेक्टर-82 में गांव भतौला स्थित राजकीय मिडिल स्कूल के पास और चंदीला चौक के नजदीक खाली प्लॉट में भी सीवर का पानी भरा हुआ है। इससे विद्यार्थियों, अभिभावकों और स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। लंबे समय तक पानी जमा रहने से बदबू और बीमारियां फैलने का खतरा है। वहीं, कई जगह सीवर का पानी खेतों तक पहुंच रहा है।मास्टर सीवर लाइन और सतही नालियां भी बदहालग्रेटर फरीदाबाद में मास्टर सीवर लाइन और सतही नालियां (सरफेस ड्रेन) भी दुरुस्त नहीं हैं। इसके चलते सीवर का गंदा पानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) तक नहीं पहुंच पा रहा है। मास्टर सीवर लाइन और सतही नालियां खराब होने के कारण जगह-जगह ओवरफ्लो होकर सड़कों, खाली प्लॉटों और खेतों में फैल रहा है। विडंबना यह है कि एचएसवीपी के कार्यकाल में भी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ और एफएमडीए को जिम्मेदारी मिलने के बाद भी व्यवस्था में सुधार नहीं हो सका है। वहीं, एफएमडीए के अधिकारियों का कहना है कि मास्टर सीवर लाइन की मरम्मत कराने की योजना तैयार की जा रही है। इसके अलावा खराब सतही नाली को भी दुरुस्त करने की योजना है। इन व्यवस्थाओं को ठीक करने के बाद ही सीवर का पानी एसटीपी तक पहुंच सकेगा और ओवरफ्लो की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है।घर से बाहर निकलना मुश्किलसीवर का गंदा पानी सड़कों पर जमा होने से घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है। कई दिनों तक पानी जमा रहने से बदबू फैलती रहती है। मच्छर पनपने से बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। - विनोद कुमार नागर, आरडब्ल्यूए प्रधान, सेक्टर-76सरकार ने ग्रेटर फरीदाबाद को प्लान करके बसाया है। इसके बावजूद सीवर ओवरफ्लो की समस्या उत्पन्न हो रही है। कई बार शिकायत करने के बाद भी व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो रहा है। - आशीष गौड़, स्थानीय निवासी, सेक्टर-89वर्जन-ग्रेटर फरीदाबाद में सीवर ओवरफ्लो की समस्या दूर करने के लिए नियमित सफाई कराई जा रही है। इसके साथ ही मास्टर सीवर लाइन और सतही नालियों (सरफेस ड्रेन) की मरम्मत कराने की योजना भी तैयार की जा रही है। इन कार्यों के पूरा होने के बाद लोगों को सीवर ओवरफ्लो की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। - ओमदत्त, कार्यकारी अभियंता, एफएमडीए