Faridabad News: एमसीएफ मुख्यालय की चहारदीवारी होगी मजबूत
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 12:04 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 12:04 AM IST
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निगम प्रशासन ने 15.62 लाख रुपये के बजट को मंजूरी देकर टेंडर जारी किया
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। नगर निगम मुख्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए चहारदीवारी की मरम्मत कर ऊंचाई बढ़ाई जाएगी। इसके लिए निगम प्रशासन ने 15.62 लाख रुपये के बजट को मंजूरी देकर टेंडर जारी किया है। एनआईटी स्थित बीके चौक के पास बने मुख्यालय की दीवारों को सुरक्षा के लिहाज से बेहतर बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य परिसर में अनधिकृत प्रवेश की आशंका को कम करना और सरकारी कार्यालय की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। नगर निगम की ओर से जारी टेंडर के अनुसार, इस कार्य पर 15 लाख 62 हजार 26 रुपये खर्च किए जाएंगे।
चार महीने में पूरा करना होगा काम
नगर निगम के कार्यकारी अभियंता नितिन कादियान ने बताया कि चयनित ठेकेदार को काम पूरा करने के लिए चार महीने का समय दिया जाएगा। नगर निगम मुख्यालय में रोजाना बड़ी संख्या में लोग संपत्ति कर, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, सफाई, सीवर, सड़क और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए पहुंचते हैं। यहां अधिकारियों और कर्मचारियों की भी आवाजाही रहती है। ऐसे में चारदीवारी का मजबूत होना जरूरी है। इससे परिसर की सुरक्षा बेहतर होने के साथ आम लोगों और कर्मचारियों को भी सुरक्षित माहौल मिल सकेगा।
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। नगर निगम मुख्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए चहारदीवारी की मरम्मत कर ऊंचाई बढ़ाई जाएगी। इसके लिए निगम प्रशासन ने 15.62 लाख रुपये के बजट को मंजूरी देकर टेंडर जारी किया है। एनआईटी स्थित बीके चौक के पास बने मुख्यालय की दीवारों को सुरक्षा के लिहाज से बेहतर बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य परिसर में अनधिकृत प्रवेश की आशंका को कम करना और सरकारी कार्यालय की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। नगर निगम की ओर से जारी टेंडर के अनुसार, इस कार्य पर 15 लाख 62 हजार 26 रुपये खर्च किए जाएंगे।
चार महीने में पूरा करना होगा काम
नगर निगम के कार्यकारी अभियंता नितिन कादियान ने बताया कि चयनित ठेकेदार को काम पूरा करने के लिए चार महीने का समय दिया जाएगा। नगर निगम मुख्यालय में रोजाना बड़ी संख्या में लोग संपत्ति कर, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, सफाई, सीवर, सड़क और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए पहुंचते हैं। यहां अधिकारियों और कर्मचारियों की भी आवाजाही रहती है। ऐसे में चारदीवारी का मजबूत होना जरूरी है। इससे परिसर की सुरक्षा बेहतर होने के साथ आम लोगों और कर्मचारियों को भी सुरक्षित माहौल मिल सकेगा।
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