विज्ञापन

अदालत से -अमर उजाला ब्यूरोफरीदाबाद। साइबर ठगी के 3.22 लाख रुपये में से महज सात हजार रुपये आरोपी के खाते में आने के बावजूद उसे जमानत नहीं मिल सकी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय शर्मा की अदालत ने आरोपी तरसेम लाल की दूसरी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने बैंक खाते के लेनदेन और अन्य राज्यों से मिली तीन शिकायतों को गंभीर माना।मामले में चार दिसंबर 2025 को थाना एनआईटी में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। एनआईटी-5 निवासी करण खुराना ने बताया था कि 15 नवंबर 2025 को उनके व्हाट्सएप पर संदेश आया। लिंक के जरिये उन्हें टेलीग्राम ग्रुप में जोड़कर पैसे लगाने को कहा गया। उन्होंने अलग-अलग लेनदेन में आरोपियों के खातों में 3.22 लाख रुपये भेज दिए। बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी पंजाब में फोटो कॉपी और स्टेशनरी की दुकान चलाता है। एक ग्राहक ने भुगतान के लिए उसका यूपीआई क्यूआर कोड लिया था, जिसके जरिये खाते में सात हजार रुपये आए। उसका शिकायतकर्ता या अन्य आरोपियों से कोई संपर्क नहीं था।दूसरे खातों में हस्तांतरण का पैटर्न पाया-अदालत ने 16 नवंबर 2025 से 13 अगस्त 2026 तक के बैंक रिकॉर्ड में छोटी रकम और हजारों रुपये के लेनदेन के बाद उसी दिन निकासी या दूसरे खातों में हस्तांतरण का पैटर्न पाया। खाते के खिलाफ दूसरे राज्यों से तीन शिकायतें भी मिलीं। अदालत ने अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी होने और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को प्रभावित करने की आशंका जताई। पहली याचिका खारिज होने के बाद परिस्थितियों में ठोस बदलाव नहीं मिला। इसलिए 25 नवंबर को दूसरी याचिका भी खारिज कर दी।