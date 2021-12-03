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- सोसाइटी की बैठक से लेकर सांस्कृतिक आयोजनों तक के लिए तलाशनी पड़ती है जगह- बिल्डर और प्रशासन से कई बार लगा चुके हैं गुहारसंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। शहर की बड़ी आवासीय टाउनशिप में शामिल बीपीटीपी कॉलोनी में रहने वाले लोगों को सामुदायिक भवन और क्लब की सुविधा नहीं मिल पा रही है। करीब 1,200 एकड़ में फैली इस टाउनशिप में हजारों परिवार रहते हैं, लेकिन यहां सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन के लिए कोई निर्धारित स्थान नहीं है। इसके चलते निवासियों को सोसाइटी की बैठक, सामूहिक कार्यक्रम, त्योहारों के आयोजन और अन्य सामाजिक गतिविधियों के लिए जगह तलाशनी पड़ती है।निवासियों का कहना है कि किसी भी सोसाइटी से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर बैठक करनी हो या सामूहिक कार्यक्रम आयोजित करना हो तो सबसे पहले स्थान की व्यवस्था करने की चिंता सताने लगती है। कई बार खुले स्थान या किसी निवासी के निजी परिसर में कार्यक्रम आयोजित करने पड़ते हैं। इससे न केवल आयोजन में परेशानी होती है, बल्कि अधिक लोगों के एकत्र होने पर व्यवस्थाएं संभालना भी मुश्किल हो जाता है।निवासियों के अनुसार, सामुदायिक भवन और क्लब होने से बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को भी आपसी मेलजोल व गतिविधियों के लिए एक साझा स्थान मिल सकता है। इस संबंध में बिल्डर और प्रशासन के अधिकारियों के सामने कई बार मांग उठाई जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। निवासियों ने मांग की है कि टाउनशिप में सामुदायिक भवन और क्लब के लिए स्थान निर्धारित कर निर्माण कराया जाए, ताकि लोगों को सामाजिक आयोजनों के लिए इधर-उधर न भटकना पड़े।इतनी बड़ी टाउनशिप में सामुदायिक भवन तक नहीं है। सोसाइटी की बैठक या कोई कार्यक्रम करना हो तो पहले जगह तलाशनी पड़ती है।रविंद्र चौधरी, आरडब्ल्यूए प्रधान सेक्टर- 88त्योहारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सभी परिवार एक साथ शामिल होना चाहते हैं, लेकिन जगह की कमी के कारण आयोजन करना मुश्किल हो जाता है।सुरेंद्र, सेक्टर- 88सामुदायिक भवन केवल कार्यक्रमों के लिए नहीं, बल्कि निवासियों के आपसी संवाद और सामाजिक एकजुटता के लिए भी जरूरी है।रोशन सिंह, सेक्टर- 88बिल्डर और प्रशासन के सामने कई बार यह मांग रखी है, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। अब इस पर ठोस कदम उठाया जाए।अनिल गुप्ता, सेक्टर- 88