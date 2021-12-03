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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। 40वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में इस बार पर्यटकों को पार्किंग से मेला परिसर तक पहुंचने के लिए लंबा पैदल सफर नहीं करना पड़ेगा। भीड़ और वाहनों के दबाव को देखते हुए हरियाणा पर्यटन निगम ने परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने की योजना तैयार की है। इसके तहत पार्किंग स्थल से मेला परिसर तक फेरी सर्विस चलाई जाएगी। पर्यटकों की सुविधा के लिए कार, बस और गोल्फ कार्ट उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं, सड़कों के किनारे बेतरतीब खड़े वाहनों और हल्के व्यावसायिक वाहनों को हटाने के लिए टोइंग वाहनों की भी तैनाती होगी।परिवहन सुविधाओं को व्यवस्थित करने के लिए पर्यटन निगम ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस पूरी व्यवस्था पर करीब पांच करोड़ रुपये खर्च किए जाने का अनुमान है। 5 फरवरी से शुरू होने वाला 40वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला करीब 15 दिन तक चलेगा। इस दौरान देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने की उम्मीद है। खासकर शनिवार, रविवार और छुट्टियों के दिनों में मेला परिसर के आसपास यातायात का दबाव बढ़ जाता है। ऐसे में पार्किंग से लेकर मेला परिसर तक आवागमन सुगम बनाना निगम की प्राथमिकता है।गोल्फ कार्ट से परिसर में भी आसान होगी आवाजाहीयोजना के तहत केवल पार्किंग से मेला परिसर तक पहुंचने की सुविधा ही नहीं मिलेगी, बल्कि परिसर के भीतर भी गोल्फ कार्ट के माध्यम से पर्यटक एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकेंगे। इससे बुजुर्गों, बच्चों और अधिक पैदल चलने में असमर्थ पर्यटकों को विशेष राहत मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा टोइंग वाहनों की मदद से सड़कों पर यातायात बाधित करने वाले वाहनों को हटाया जाएगा, जिससे जाम की स्थिति से निपटने में मदद मिलेगी।फूलों की सजावट से बढ़ेगी मेले की रौनकपरिवहन व्यवस्था के साथ इस बार मेले के सौंदर्यीकरण पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। मेला परिसर को फूलों से सजाने और प्रदर्शनी से जुड़ी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की योजना है। एग्जिबिशन और फ्लावर अरेंजमेंट के लिए करीब दो करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इससे पर्यटकों को हस्तशिल्प और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ परिसर में आकर्षक सजावट भी देखने को मिलेगी।एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया शुरूहरियाणा पर्यटन निगम ने परिवहन और सजावट से जुड़ी व्यवस्थाओं के लिए एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोजन से पहले सभी तैयारियां पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।वर्जनमेले में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाया जा रहा है। इसके लिए टेंडर जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्द ही एजेंसियों का चयन कर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा।हरविंदर सिंह, उप महाप्रबंधक, हरियाणा पर्यटन निगम