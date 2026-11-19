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लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स ने 19.1 ओवर में सात विकेट पर 189 रन बनाकर जीत दर्ज की। गिरी ने 56 और गोविंद ने 44 रन बनाए। हैबिटेट स्ट्राइकर्स की ओर से हर्ष बिष्ट ने तीन विकेट हासिल किए। शानदार पारी खेलने वाले गिरी को मैन ऑफ द मैच चुना गया। संवाद

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फरीदाबाद। खेड़ी कलां एफएससीए ग्राउंड पर खेले गए टी-20 क्वाड सीरीज के मुकाबले में सनराइजर्स फरीदाबाद ने हैबिटेट स्ट्राइकर्स को तीन विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए सनराइजर्स ने हैबिटेट स्ट्राइकर्स को 20 ओवर में छह विकेट पर 186 रन पर रोक दिया। दीपक बिष्ट ने नाबाद 77 और रजनीश वर्मा ने 47 रन बनाए। सनराइजर्स की ओर से रवि जाखड़ और विनोद यादव ने दो-दो विकेट लिए।