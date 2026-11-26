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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। जोनल युवा महोत्सव में 11 पुरस्कार जीतकर लौटीं श्रीमती सुषमा स्वराज राजकीय महिला महाविद्यालय, बल्लभगढ़ की छात्राओं का कॉलेज पहुंचने पर स्वागत किया गया। प्राचार्या ऋतिका गुप्ता ने छात्राओं को बधाई देकर उनकी उपलब्धियों की सराहना की।बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा जैस्मीन ने कार्टूनिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया। हरियाणवी कविता, पंजाबी कविता, पेंटिंग, मूक अभिनय और मेहंदी में छात्राओं ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं, हिंदी कविता, कॉलेज बैनर, लोकगीत, पोस्टर मेकिंग और कोलाज प्रतियोगिताओं में तृतीय स्थान हासिल किया।छात्राओं ने साहित्यिक, ललित कला, रंगमंच और संगीत वर्ग की प्रतियोगिताओं में प्रतिभा दिखाते हुए कुल 11 पुरस्कार जीते। उन्होंने युवा महोत्सव संयोजिका डॉ. सपना सचदेवा नायर के नेतृत्व में तैयारी की थी। प्राचार्या ऋतिका गुप्ता ने कहा कि यह उपलब्धि छात्राओं की मेहनत, लगन और शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम है। महाविद्यालय पढ़ाई के साथ सांस्कृतिक और रचनात्मक गतिविधियों में भी छात्राओं को आगे बढ़ने के अवसर देता रहेगा।