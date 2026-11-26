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- सरकारी और निजी स्कूलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चलाएगा अभियान, लगेंगे हेल्पलाइन नंबरों के पोस्टरअमर उजाला ब्यूरोफरीदाबाद। इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल के बीच बच्चों को साइबर अपराधों से सुरक्षित रखने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में विशेष जागरूकता अभियान चलाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार विद्यार्थियों को ऑनलाइन सुरक्षा, साइबर अपराधों की पहचान और बचाव के तरीके बताए जाएंगे।जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जगदीप सिंह के मार्गदर्शन और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में अभियान संचालित होगा। सीजेएम जितेंद्र सिंह ने बताया कि स्कूलों में जागरूकता पोस्टर लगाए जाएंगे। इनमें चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in की जानकारी दी जाएगी। साइबर अपराध होने पर इन माध्यमों से सहायता लेने और शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया भी समझाई जाएगी।अभियान के दौरान विद्यार्थियों को साइबर बुलिंग, ऑनलाइन ग्रूमिंग, सेक्सटॉर्शन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से तैयार फर्जी सामग्री के खतरों से अवगत कराया जाएगा। साथ ही सुरक्षित पासवर्ड बनाने, निजी जानकारी साझा नहीं करने, संदिग्ध लिंक और संदेशों से बचने तथा सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने के तरीके बताए जाएंगे। जितेंद्र सिंह ने अभिभावकों और शिक्षकों से बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखने और उन्हें सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करने की अपील की।