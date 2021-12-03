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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। शहर में रात के वक्त सड़कों पर सफर करना अब परिवारों के लिए सुरक्षित नहीं रह गया है। बृहस्पतिवार की आधी रात अजरौंदा फ्लाईओवर पर बेखौफ बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में एक परिवार की कार को ओवरटेक कर घेर लिया और डंडों से हमला कर गाड़ी चकनाचूर कर दी। इस खौफनाक मंजर के बीच कार की पिछली सीट पर बैठा पांच साल का मासूम बच्चा बुरी तरह सहम गया, गनीमत रही कि इस हमले में वह बाल-बाल बच गया।ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर-81 निवासी राहुल भाटिया (पूर्व निवासी एनआईटी-3) बृहस्पतिवार शाम अपने माता-पिता और पांच साल के बच्चे के साथ एनआईटी स्थित अपनी बहन के घर गए थे। रात करीब 12 बजे जब पूरा परिवार कार से घर लौट रहा था, तभी मेट्रो मोड़ से ही एक अन्य कार में सवार युवकों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। आरोपी लगातार तेज हॉर्न बजाकर परिवार को डराने की कोशिश कर रहे थे। किसी अनहोनी की आशंका से राहुल ने अपनी कार की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन हमलावरों ने अजरौंदा फ्लाईओवर पर उनकी गाड़ी को ओवरटेक कर आगे अपनी कार अड़ा दी और रास्ता रोक लिया।राहगीरों और पीड़ित परिवार के मुताबिक, गाड़ी रुकते ही दूसरी कार से चार युवक डंडे लेकर उतरे। उन्होंने राहुल पर अपनी कार को टक्कर मारकर भागने का झूठा आरोप लगाया और बिना कुछ सुने गाड़ी पर ताबड़तोड़ डंडे बरसाने शुरू कर दिए। कांच टूटने और चीख-पुकार से फ्लाईओवर पर दहशत फैल गई। पीड़ित परिवार ने तत्काल डायल-112 पर पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी मौके से फरार हो गए।पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि पीड़ित परिवार की ओर से हमलावरों की कार का नंबर पुलिस को उपलब्ध करा दिया गया है। नंबर के आधार पर कार मालिक और सवार युवकों की पहचान कर ली गई है और उन्हें पूछताछ के लिए चौकी बुलाया गया है। शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।