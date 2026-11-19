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प्राचार्य डॉ. सुशील कुमार वर्मा के मार्गदर्शन में मंच प्रबंधन, पंजीकरण, प्रतियोगिताओं के संचालन और समय-सारणी की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। निर्णायक मंडल और परिणामों के निष्पक्ष संकलन पर ध्यान दिया जा रहा है। राजकीय महाविद्यालय तिगांव, बहादुरगढ़, महिला महाविद्यालय बल्लभगढ़ और राजकीय महाविद्यालय फरीदाबाद के प्राध्यापकों व कर्मचारियों की जिम्मेदारियां तय की गई हैं। डीएचईओ डॉ. रीति गुप्ता के सहयोग से समन्वय किया जा रहा है। संवाद

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फरीदाबाद। फरीदाबाद-पलवल जोन के महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को प्रतिभा का मंच मिलेगा। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू), रोहतक के तत्वावधान में 21 से 23 नवंबर तक राजकीय कन्या महाविद्यालय, नचौली में सृजनोत्सव जोनल युवा महोत्सव आयोजित होगा। आयोजन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। महोत्सव में संगीत, नृत्य, नाटक, साहित्य और ललित कला की प्रतियोगिताएं होंगी। फरीदाबाद और पलवल के कॉलेजों के विद्यार्थी इनमें हिस्सा लेकर प्रतिभा दिखाएंगे। इस वर्ष की थीम ‘सशक्त युवा, समृद्ध भारत’ है।