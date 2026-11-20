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फरीदाबाद (वि.)। जिला युवा महोत्सव में नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता में एसपीएस इंटरनेशनल के विद्यार्थियों ने प्रथम स्थान हासिल किया। शुक्रवार को आईटीआई परिसर में आयोजित प्रतियोगिता में विद्यालय की टीम ने 11 टीमों को पछाड़कर 41 हजार रुपये का नकद पुरस्कार जीता। विद्यार्थियों ने नाटक के माध्यम से नशे के दुष्प्रभाव बताकर युवाओं को इससे दूर रहने का संदेश दिया। राष्ट्रीय युवा महोत्सव के तहत विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के अंतर्गत आयोजित प्रतियोगिता में छह महाविद्यालयों और पांच विद्यालयों की टीमों ने हिस्सा लिया। एसपीएस इंटरनेशनल के थिएटर समूह ''विकसित या विनाश'' ने ''नशे को ना'' विषय पर प्रस्तुति दी। इसमें बताया गया कि नशे की लत व्यक्ति के साथ परिवार और समाज को भी प्रभावित करती है। हेड बॉय घनिष्ठ हंस के नेतृत्व में घनिष्ठ, योगेश, गिरिक, सौम्या, नैनसी, सुहानी, अनुष्का, प्रतिज्ञा और काव्य ने मंचन किया। चेयरमैन सुरेश भारद्वाज और एकेडमिक डायरेक्टर डॉ. पुष्पेंद्र सिंह ने विद्यार्थियों को बधाई दी।

