संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। सेक्टर-21बी स्थित जीवा पब्लिक स्कूल में बृहस्पतिवार को वार्षिक खेल महोत्सव का शुभारंभ हुआ। विद्यार्थियों ने बैंड की धुनों पर प्रबंधन सदस्यों का स्वागत किया। इसके बाद योग, व्यायाम और नृत्य प्रस्तुतियों से स्वस्थ जीवनशैली, अनुशासन और टीमवर्क का संदेश दिया। चारों सदनों के विद्यार्थियों ने मार्च पास्ट कर एकता और खेल भावना प्रदर्शित की।समारोह में खिलाड़ियों को खेल भावना बनाए रखने की शपथ दिलाई गई। विद्यालय प्रबंधन ने गुब्बारे छोड़कर महोत्सव का शुभारंभ किया। अध्यक्ष ऋषिपाल चौहान ने रिबन काटकर प्रतियोगिताओं की शुरुआत की। पहले चरण में बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, शतरंज, आर्चरी और दौड़ प्रतियोगिताएं हुईं। सेमीफाइनल के बाद अंतिम मुकाबले होंगे। विजेता सदन का फैसला शुक्रवार को घोषित परिणामों के आधार पर किया जाएगा।