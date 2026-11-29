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- हलवाई ने बच्ची के रोने की आवाज सुनकर आरोपी को मौके पर पकड़ासंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। गांव चंदावली में शुक्रवार शाम शादी समारोह के दौरान छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव में रहने वाला 28 वर्षीय युवक बच्ची को बहलाकर समारोह स्थल के पीछे सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी दौरान समारोह में काम करने वाले एक हलवाई ने बच्ची के रोने की आवाज सुनकर आरोपी को पकड़ लिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।जानकारी के अनुसार, गांव चंदावली में शुक्रवार शाम लगन-सगाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें बच्ची भी अपनी मां के साथ मौजूद थी। आरोप है कि इसी दौरान गांव में रहने वाला नंदकिशोर (28) बच्ची को बहलाकर समारोह स्थल के पीछे खाली जगह पर ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इसी बीच समारोह में काम करने वाला एक हलवाई शौच के लिए पीछे की तरफ गया। उसे बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। मौके पर पहुंचने पर उसने आरोपी को बच्ची के साथ गलत हरकत करते देख लिया। बताया जा रहा है कि हलवाई ने आरोपी को पकड़कर थप्पड़ मारे, लेकिन वह वहां से भाग निकला। कुछ समय बाद आरोपी हलवाई से झगड़ा करने के लिए डंडा लेकर पहुंचा। इसके बाद आसपास मौजूद लोगों को घटना की जानकारी हुई और पुलिस को सूचना दी गई।बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए बीके अस्पताल भेजा-पुलिस के अनुसार, पीड़ित बच्ची का परिवार करीब दो वर्षों से चंदावली में रह रहा है। बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए बीके अस्पताल भेजा गया है। आरोपी नंदकिशोर मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कोसी कलां का रहने वाला है और करीब 20 वर्षों से चंदावली में रह रहा है। वह अपने माता-पिता के साथ रहता है और कभी-कभार दिहाड़ी मजदूरी करता है। पुलिस के अनुसार, उसकी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।