संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की देरी से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को फरीदाबाद स्टेशन से गुजरने वाली छह ट्रेनें निर्धारित समय से देरी से पहुंचीं। इनमें उत्कल एक्सप्रेस सबसे ज्यादा 10 घंटे 11 मिनट लेट रही। इसके कारण यात्रियों को स्टेशन पर लंबा इंतजार करना पड़ा। वहीं, मंगलाद्वीप एक्सप्रेस 4 घंटे 33 मिनट और कलिंग उत्कल एक्सप्रेस 3 घंटे 36 मिनट की देरी से पहुंची।रेलवे की जानकारी के अनुसार समता एक्सप्रेस 1 घंटा 8 मिनट और एसएसबी-पलवल ईएमयू 45 मिनट लेट रही। पलवल-शकूरबस्ती ईएमयू भी 23 मिनट की देरी से पहुंची। लंबी दूरी की ट्रेनों के इंतजार में यात्रियों को स्टेशन पर अतिरिक्त समय बिताना पड़ा। खासकर परिवार के साथ यात्रा करने वाले और आगे दूसरी ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। उत्कल एक्सप्रेस के 10 से अधिक घंटे की देरी से आने के कारण यात्रियों को अत्यधिक तकलीफ का सामना करना पड़ा।