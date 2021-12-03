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पहले निरीक्षण में नियमों का उल्लंघन मिलने पर जारी हुए थे आदेशसंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। जिले में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सरूरपुर और मुजेसर क्षेत्र में छह औद्योगिक इकाइयों को सील कर दिया। प्रदूषण नियंत्रण विभाग की टीम ने सोमवार को यह कार्रवाई की। इससे पहले विभाग की ओर से इन औद्योगिक क्षेत्रों में निरीक्षण के दौरान प्रदूषण नियंत्रण मानकों का उल्लंघन पाया गया था। इसके बाद संबंधित इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी किए गए थे।सोमवार को विभाग की टीम ने पूर्व में जारी आदेशों की पालना करते हुए छह इकाइयों को सील किया। कार्रवाई के दौरान दो औद्योगिक इकाइयों में डीजे सेट भी मिले। डीसी आयुष सिन्हा ने अधिकारियों को जिले में प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों पर निगरानी रखने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।उन्होंने स्पष्ट किया कि वायु प्रदूषण की रोकथाम प्रशासन की प्राथमिकता है और पर्यावरण संबंधी नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।