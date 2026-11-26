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शहर में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। सुबह घरों से निकलने वाले लोगों ने गर्म कपड़े और जैकेट पहनना शुरू कर दिया है। बीके अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. योगेश गुप्ता के अनुसार, मौसम में बदलाव के दौरान शरीर को तापमान के अनुरूप ढालने में परेशानी हो सकती है। ऐसे में सुबह और शाम घर से निकलते समय गर्म कपड़े पहनें। बच्चों और बुजुर्गों को ठंडी हवा से बचाकर रखें। ठंडे पानी और खुले में रखे खाद्य पदार्थों के सेवन से बचें। पर्याप्त पानी पीएं और खानपान में स्वच्छता का ध्यान रखें। खांसी, जुकाम और बुखार जैसी समस्या होने पर लापरवाही न करें। जरूरत पड़ने पर चिकित्सक से परामर्श लें। संवाद

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फरीदाबाद। सुबह और शाम के समय ठंड का एहसास हो रहा है, जबकि दोपहर में तेज धूप से मौसम गर्म हो जाता है। तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही हैं। शहर में खांसी, जुकाम, बुखार और पेट दर्द की शिकायतें बढ़ रही हैं। खासकर बच्चे और बुजुर्ग बदलते मौसम से अधिक प्रभावित हो रहे हैं।