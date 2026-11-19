संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। सांसद खेल महोत्सव-2026 की शुरुआत शुक्रवार से होगी। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में लड़कों की खेल प्रतियोगिताएं 20 से 22 नवंबर तक आयोजित की जाएंगी। तीन दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ सेक्टर-12 स्थित खेल परिसर में होगा। इसमें करीब 500 खिलाड़ी 11 खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। महोत्सव में वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, सर्कल कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल, खो-खो, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, तलवारबाजी और एथलेटिक्स सहित 11 खेलों की प्रतियोगिताएं होंगी। जिला प्रशासन ने आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली हैं।जिला खेल अधिकारी निरेश यादव ने प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं। केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर के निर्देशानुसार आयोजित महोत्सव का उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना और उनकी प्रतिभा को मंच देना है। अक्तूबर के अंत में महोत्सव के तहत बालिकाओं की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं। इनमें 14 खेलों में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। अब लड़कों की प्रतियोगिताओं के साथ महोत्सव का अगला चरण शुरू होगा।