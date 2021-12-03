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फरीदाबाद। बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर-1 के गांव झाड़सैंतली में सैन चौपाल के नवीनीकरण कार्य का शुभारंभ किया गया। करीब 20 लाख रुपये की लागत से होने वाले इस कार्य की शुरुआत बल्लभगढ़ विधायक मूलचंद शर्मा ने की। चौपाल के नवीनीकरण से गांव के लोगों को सामाजिक और सामुदायिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। शुभारंभ कार्यक्रम में स्थानीय पार्षद मुकेश डागर समेत गांव के गणमान्य व्यक्ति, बुजुर्ग और युवा मौजूद रहे। ब्यूरो