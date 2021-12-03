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अमर उजाला ब्यूरोफरीदाबाद। सेक्टर-61 में बस डिपो के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने शनिवार को 9.97 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया है। इस टेंडर के तहत बस डिपो के विकास और निर्माण से जुड़े शेष कार्य पूरे कराए जाएंगे। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद पांच साल तक रखरखाव की जिम्मेदारी भी संबंधित कंपनी की होगी।एचएसवीपी के फरीदाबाद डिवीजन-1 की ओर से बस डिपो के बाकी बचे कार्य के लिए नौ करोड़ 97 लाख 73 हजार 456 रुपये की अनुमानित लागत निर्धारित की गई है। कार्य को पूरा करने के लिए 450 दिन की समयसीमा रखी गई है। चार दिसंबर के बाद विभाग द्वारा निर्माण कार्य के लिए कंपनी के साथ अनुबंध किए जाने की उम्मीद है। इस कार्य को पूरा करने की निर्धारित अवधि 450 दिन होगी। बता दें कि इस डिपो से शहर में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। इलेक्ट्रिक बसों को दिल्ली-गुरुग्राम के अलावा शहर में सिटी बस सेवा का भी संचालन किया जाएगा।