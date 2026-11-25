फरीदाबाद। फ्लाइट और होटल बुकिंग कराने के नाम पर 9.46 लाख रुपये की ठगी के आरोप में साइबर थाना बल्लभगढ़ पुलिस ने दिल्ली के नजफगढ़ निवासी कैलाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ट्रैवल एजेंसी के नाम से पेज बनाकर बुकिंग का भरोसा दिया था। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है।सेक्टर-2 बल्लभगढ़ निवासी शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि अक्तूबर 2026 में उन्होंने इंस्टाग्राम पर ‘लॉट्स ऑफ ट्रैवल’ नाम से एक पेज देखा था। उस पर दिए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर कंपनी के कर्मचारियों के लिए थाईलैंड, गोवा और अन्य स्थानों की फ्लाइट व होटल बुकिंग के बारे में बातचीत की। आरोप है कि कथित एजेंट ने उन्हें भरोसे में लेकर अलग-अलग खातों में 9,46,950 रुपये ट्रांसफर करा लिए। इसके बाद न तो बुकिंग कराई और न ही रकम लौटाई। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि जांच में सामने आया कि आरोपी ने ठगी के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ‘लॉट्स ऑफ ट्रैवल’ नाम से पेज बनाए थे। शिकायतकर्ता से बातचीत भी कैलाश ने ही की थी। आरोपी 12वीं पास है। पुलिस रिमांड के दौरान उससे पूछताछ कर मामले में अन्य जानकारियां जुटाई जा रही हैं। संवाद