Faridabad News: बुजुर्ग और युवती के खाते से 6.90 लाख रुपये उड़ाए

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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। साइबर ठगों ने अलग-अलग तरीके अपनाकर एक बुजुर्ग और युवती से करीब 6.90 लाख रुपये ठग लिए हैं। सेक्टर-8 निवासी 74 वर्षीय सुरेशचंद्र निषाद को गैस कनेक्शन कटने का डर दिखाकर 3,05,527 रुपये निकाल लिए, जबकि संजय कॉलोनी निवासी रिंकी से ऑनलाइन टास्क पूरा कराने के नाम पर 3,84,464 रुपये की ठगी की गई।सुरेशचंद्र के मोबाइल पर तीन नवंबर को गैस बिल अपडेट करने का संदेश आया था। दिए गए नंबर पर संपर्क करने पर एक व्यक्ति ने खुद को गैस कंपनी का अधिकारी बताया और 10 रुपये भुगतान कर बिल अपडेट करने को कहा गया। इसके बाद व्हाट्सएप पर एपीके फाइल भेजी। फाइल खोलकर जानकारी भरते ही उनके क्रेडिट कार्ड से रकम कट गई।वहीं रिंकी को इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन नौकरी का विज्ञापन दिखा। इसके बाद उसे टेलीग्राम ग्रुप में जोड़कर टास्क दिए गए। शुरुआत में छोटी रकम लौटाकर विश्वास जीता और फिर अलग-अलग खातों में रुपये जमा करवाए। 27 से 29 सितंबर के बीच उसने और उसके दोस्तों ने कुल 3,94,800 रुपये जमा किए, जिनमें से 10,336 रुपये वापस मिले। शेष 3,84,464 रुपये नहीं लौटाए गए। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि दोनों मामलों में संबंधित थानों में पांच नवंबर को प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।