Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Rs 6.90 lakh siphoned off from the accounts of an elderly person and a young woman

Faridabad News: बुजुर्ग और युवती के खाते से 6.90 लाख रुपये उड़ाए

Sat, 07 Nov 2026 12:36 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 12:36 AM IST
विज्ञापन
Rs 6.90 lakh siphoned off from the accounts of an elderly person and a young woman
गैस कनेक्शन कटने का डर दिखाकर व टास्क के नाम पर उड़ाए पैसे
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। साइबर ठगों ने अलग-अलग तरीके अपनाकर एक बुजुर्ग और युवती से करीब 6.90 लाख रुपये ठग लिए हैं। सेक्टर-8 निवासी 74 वर्षीय सुरेशचंद्र निषाद को गैस कनेक्शन कटने का डर दिखाकर 3,05,527 रुपये निकाल लिए, जबकि संजय कॉलोनी निवासी रिंकी से ऑनलाइन टास्क पूरा कराने के नाम पर 3,84,464 रुपये की ठगी की गई।

सुरेशचंद्र के मोबाइल पर तीन नवंबर को गैस बिल अपडेट करने का संदेश आया था। दिए गए नंबर पर संपर्क करने पर एक व्यक्ति ने खुद को गैस कंपनी का अधिकारी बताया और 10 रुपये भुगतान कर बिल अपडेट करने को कहा गया। इसके बाद व्हाट्सएप पर एपीके फाइल भेजी। फाइल खोलकर जानकारी भरते ही उनके क्रेडिट कार्ड से रकम कट गई।
विज्ञापन


वहीं रिंकी को इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन नौकरी का विज्ञापन दिखा। इसके बाद उसे टेलीग्राम ग्रुप में जोड़कर टास्क दिए गए। शुरुआत में छोटी रकम लौटाकर विश्वास जीता और फिर अलग-अलग खातों में रुपये जमा करवाए। 27 से 29 सितंबर के बीच उसने और उसके दोस्तों ने कुल 3,94,800 रुपये जमा किए, जिनमें से 10,336 रुपये वापस मिले। शेष 3,84,464 रुपये नहीं लौटाए गए। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि दोनों मामलों में संबंधित थानों में पांच नवंबर को प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed