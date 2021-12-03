Faridabad News: कचरा डालने के विवाद में युवक पर फरसे से हमला

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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। जखोपुर गांव में घर के पास कचरा डालने को लेकर हुए विवाद में भाभी के साथ झगड़ा कर रहे लोगों को रोकने पहुंचे देवर पर फरसे और लाठी-डंडों से हमला कर दिया गया। आरोप है कि जाबीद ने डंडे से फारूक के बाएं पैर पर वार किया, जिससे वह गिर गया। इसके बाद आबिद ने फरसे से उसके सिर पर हमला किया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर 11 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।फारूक ने पुलिस को बताया कि तीन नवंबर को शाम करीब चार बजे वह खेत जोतकर ट्रैक्टर से घर पहुंचा था। घर के पास कचरा पड़ा था। वहां उसकी भाभी असमीना के साथ आबिद , समसू, जाबीद, गुब्बी, जमशेद, मुनफत, वाहिद, मुनासिफ, रहीसन, अनीसा और सहनाज झगड़ा कर रहे थे। उसने उनसे झगड़े का कारण पूछा तो जाबीद ने डंडे से उसके बाएं पैर पर वार कर दिया। वह नीचे गिर गया। इसी दौरान आबिद ने फरसे से उसके सिर पर वार किया। उसने सिर बचाने के लिए हाथ आगे किया तो फरसा हाथ में लग गया।शिकायतकर्ता के अनुसार, उसने बचने के लिए भागने का प्रयास किया तो सभी आरोपियों ने उसे और उसकी भाभी असमीना को लाठी-डंडों और लात-घूंसों से पीटा। शोर सुनकर आसपास के लोग एकत्र हुए तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गए। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि पांच नवंबर को सेक्टर-58 थाने में सभी 11 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।