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पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार, एनआईटी निवासी एक व्यक्ति को व्हाट्सएप पर कॉल कर स्टॉक मार्केट में निवेश से कम समय में मोटा मुनाफा कमाने का झांसा दिया गया था। ठगों ने उन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर निवेश के लिए प्रेरित किया। उनके झांसे में आकर शिकायतकर्ता ने 36.87 लाख रुपये निवेश कर दिए। ठगी का पता चलने पर उन्होंने साइबर थाना एनआईटी में शिकायत दी। जांच में पता चला कि राजकुमार ने पहले गिरफ्तार आरोपी राहुल से हैलो टैन फर्म का बैंक खाता लेकर साइबर ठगों को उपलब्ध कराया था। इस खाते में ठगी की रकम में से 2.60 लाख रुपये आए थे। पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। संवाद

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फरीदाबाद। स्टॉक मार्केट में निवेश कर मोटा मुनाफा कमाने का लालच देकर 36.87 लाख रुपये की साइबर ठगी के मामले में साइबर थाना एनआईटी की टीम ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान फतेहाबाद निवासी राजकुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे हिसार जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाकर गिरफ्तार किया।