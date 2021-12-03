Faridabad News: सड़क हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को 30 लाख रुपये मुआवजा

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60 दिन में भुगतान नहीं करने पर बीमा कंपनी को 7.5 प्रतिशत ब्याज भी देना होगासंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले एक व्यक्ति के परिवार को 30 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह आदेश प्री लोक अदालत में बीमा कंपनी और मृतक के परिजनों के बीच हुए समझौते के आधार पर दिया गया। बीमा कंपनी को 60 दिन के भीतर पूरी रकम का भुगतान करना होगा, अन्यथा 7.5 प्रतिशत सालाना ब्याज भी देना होगा।मुआवजे में मृतक की पत्नी को सबसे अधिक 15 लाख रुपये मिलेंगे। मां को सात लाख रुपये, जबकि पिता और दादी को चार-चार लाख रुपये दिए जाएंगे। यह हादसा दो फरवरी 2025 को पलवल के बंचारी गांव के पास हुआ था। अलीगढ़ के पखोदना गांव निवासी योगेश कुमार की सुबह करीब 11 बजे सड़क हादसे में मौत हो गई थी। पानीपत नंबर की कार के चालक दीपक सैनी की लापरवाही से यह हादसा हुआ था। मृतक की पत्नी गुंजन, पिता मोहन लाल, मां कांति देवी और दादी रामवती ने एमएसीटी में दो करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की थी।प्री लोक अदालत में बीमा कंपनी ने 30 लाख रुपये का प्रस्ताव रखा था। परिजनों के अधिवक्ता ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। एमएसीटी के पीठासीन अधिकारी जगदीप सिंह ने समझौते के आधार पर याचिका आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया। यह रकम उनके बचत बैंक खातों में वितरित की जाएगी।