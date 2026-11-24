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- विश्वविद्यालय में जाकर जांच की तो पता चला, आरोपी वहां करता ही नहीं कामपीड़ित ने सेक्टर-3 चौकी में दी शिकायतसंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। सेक्टर-3 निवासी एक व्यक्ति ने पीएचडी कोर्स में दाखिला दिलाने के नाम पर 1.40 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने और रकम वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।सेक्टर-3 निवासी मनोज कुमार ने शिकायत में बताया कि आरोपी मयंक शर्मा ने उसे पीएचडी कोर्स में दाखिला दिलाने का भरोसा दिया था। आरोपी ने खुद को राजस्थान के हनुमानगढ़ स्थित एसकेडी यूनिवर्सिटी में कार्यरत बताया और दाखिले के नाम पर अलग-अलग तारीखों में उससे कुल 1.40 लाख रुपये ले लिए। जब मनोज ने आरोपी से विश्वविद्यालय ले जाकर दाखिले की प्रक्रिया पूरी करवाने को कहा तो वह लगातार टालमटोल करने लगा।इस पर मनोज को शक हुआ और वह खुद एसकेडी यूनिवर्सिटी पहुंच गया। वहां जांच करने पर पता चला कि मयंक शर्मा विश्वविद्यालय में कार्यरत ही नहीं है। पीड़ित का आरोप है कि जब उसने आरोपी से इस बारे में बात कर रकम वापस मांगी तो वह धमकाने लगा। दबाव बनाने पर आरोपी ने केवल 25 हजार रुपये लौटाए, जबकि शेष 1.15 लाख रुपये अभी तक वापस नहीं किए हैं। मनोज के अनुसार आरोपी अब उसे जान से मरवाने की धमकी दे रहा है। उसने यह भी आरोप लगाया कि मयंक शर्मा ने अन्य लोगों के साथ भी इसी तरह धोखाधड़ी की है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।