Faridabad News: आरपीएफ जवानों की ड्यूटी फिर आठ घंटे की हुई
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 12:09 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 12:09 AM IST
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त्योहारी भीड़ के चलते एक से 16 नवंबर तक लगाई गई थी 12 घंटे की शिफ्ट
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। छठ पर्व के बाद फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवानों की ड्यूटी व्यवस्था फिर सामान्य हो गई है। अब जवान आठ-आठ घंटे की तीन शिफ्ट में काम कर रहे हैं। इससे पहले दिवाली और छठ के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए एक से 16 नवंबर तक 12-12 घंटे की दो शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई थी। इस दौरान जवानों को स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म और प्रवेश-निकास द्वारों पर निगरानी की जिम्मेदारी दी गई थी। आरपीएफ थाना प्रभारी श्रवण कुमार ने बताया कि त्योहारों के दौरान यात्रियों की अधिक आवाजाही को देखते हुए ड्यूटी का समय बढ़ाया गया था। अब भीड़ सामान्य होने के बाद आठ घंटे की शिफ्ट व्यवस्था दोबारा लागू कर दी गई है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। छठ पर्व के बाद फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवानों की ड्यूटी व्यवस्था फिर सामान्य हो गई है। अब जवान आठ-आठ घंटे की तीन शिफ्ट में काम कर रहे हैं। इससे पहले दिवाली और छठ के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए एक से 16 नवंबर तक 12-12 घंटे की दो शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई थी। इस दौरान जवानों को स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म और प्रवेश-निकास द्वारों पर निगरानी की जिम्मेदारी दी गई थी। आरपीएफ थाना प्रभारी श्रवण कुमार ने बताया कि त्योहारों के दौरान यात्रियों की अधिक आवाजाही को देखते हुए ड्यूटी का समय बढ़ाया गया था। अब भीड़ सामान्य होने के बाद आठ घंटे की शिफ्ट व्यवस्था दोबारा लागू कर दी गई है।