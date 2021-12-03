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विरोध के चलते दो घंटे तक डिपो से बसों का संचालन भी रहा बंदहेमलताबल्लभगढ़। हरियाणा रोडवेज के जीएम जितेंद्र यादव के साथ कार्यालय में बदसलूकी करने और उनके खिलाफ चोर के नारे लगाने के आरोप में हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के प्रधान वीरेंद्र को सस्पेंड कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि प्रधान के खिलाफ पहले भी टिकटों के गबन के मामले में जांच चल रही थी, जिसमें उनके दोषी पाए जाने की बात सामने आई है।जानकारी के अनुसार रोडवेज विभाग की ओर से जयपुर के लिए दो बसों का संचालन किया जाता है। इनमें से एक बस एनआईटी डिपो से होकर गुजरती है। कुछ दिन पहले एनआईटी डिपो के एडवांस टिकट काउंटर पर तैनात परिचालक ने जयपुर जाने वाले एक यात्री को 335 रुपये की टिकट देने के बजाय 35-35 रुपये की दो टिकट दे दी थीं। यात्री इन्हीं टिकटों के आधार पर सफर कर रहा था। इसी दौरान जीएम जितेंद्र यादव ने जयपुर रूट पर बस की चेकिंग की तो यात्री के पास 335 रुपये की बजाय 35-35 रुपये की दो टिकट मिलीं।इस संबंध में बस में तैनात परिचालक से पूछताछ की गई तो उसने टिकट एडवांस काउंटर से काटे जाने की बात कही। जीएम ने मामले की जांच कराने की बात कही थी। इसी मामले को लेकर 19 नवंबर को यूनियन प्रधान वीरेंद्र अन्य सदस्यों के साथ जीएम कार्यालय पहुंचे थे। आरोप है कि इस दौरान प्रधान ने कार्यालय के बाहर जीएम के खिलाफ चोर-चोर के नारे लगाए और वहां मौजूद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के साथ भी बदसलूकी की। इसके विरोध में करीब दो घंटे तक डिपो से बसों का संचालन भी बंद रहा।जीएम जितेंद्र यादव ने बताया कि कार्यालय में बदसलूकी करने और चोर-चोर के नारे लगाने के आरोप में यूनियन प्रधान वीरेंद्र को सस्पेंड किया गया है।