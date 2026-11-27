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बल्लभगढ़। परमिट खत्म होने के कारण बल्लभगढ़ बस डिपो से वाया एनआईटी होकर मेहंदीपुर बालाजी जाने वाली रोडवेज बस का संचालन अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इससे बालाजी जाने वाले यात्रियों के साथ पलवल, कोसी, भरतपुर और कामां जाने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बल्लभगढ़ बस डिपो से प्रतिदिन 100 से अधिक बसें विभिन्न रूटों पर संचालित की जाती हैं। इनमें पर्यटक स्थलों के साथ धार्मिक स्थलों के लिए भी बस सेवा उपलब्ध है। इसी क्रम में डिपो से हर रोज सुबह 8:30 बजे एक रोडवेज बस वाया एनआईटी होकर बालाजी के लिए रवाना होती थी। यह बस पलवल, कोसी, भरतपुर और कामां के रास्ते अपने गंतव्य तक पहुंचती थी। पिछले कुछ दिनों से परमिट की अवधि समाप्त होने के कारण इस बस का संचालन बंद कर दिया गया है। बल्लभगढ़ डिपो के चीफ इंस्पेक्टर गोपाल ने बताया कि बालाजी जाने वाली बस के परमिट के लिए आवेदन कर दिया गया है। जल्द ही परमिट मिलने की उम्मीद है। संवाद