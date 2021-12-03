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फरीदाबाद। औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर-58 में एस्कॉर्ट्स कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी के गेट के बाहर लगे जर्जर बिजली के खंभे हादसों को न्योता दे रहे हैं। खंभे जर्जर खंभे झुकी हालत में हैं। यहां से रोजाना सैकड़ों कर्मचारी, कामगार और भारी वाहन गुजरते हैं। ऐसे में खंभे गिरने से बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। लोगों ने बिजली निगम से इन्हें जल्द ठीक कराने की मांग की है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के कार्यकारी अभियंता संजय मंगला ने बताया कि बिजली की लाइनों को दूसरे खंभे पर शिफ्ट कर दिया गया है। अन्य झुके हुए खंभों को भी जल्द ठीक कराया जाएगा।

संवाद न्यूज एजेंसी