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- पशु घरों के बाहर फैला रहे गंदगी, लोगों को दुर्गंध का करना पड़ रहा सामनासंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। सेक्टर- 76 वी ब्लॉक में लावारिस पशुओं के आतंक से निवासियों को काफी परेशानी हो रही है। लावारिस पशु सुबह-शाम सड़कों पर घूमते नजर आते हैं। इसके साथ ही घरों के बाहर गंदगी करते हैं, जिससे लोगों को दुर्गंध का भी सामना करना पड़ रहा है। पशु अचानक लोगों पर हमला कर देते हैं, जिससे उन्हें चोट भी आती है।सोसाइटी निवासियों का कहना है कि सेक्टर में कई बार हादसे हो चुके हैं, जिसमें लोगों को चोट पहुंची है। कई बार संबंधित विभाग को शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। अभिभावकों ने बच्चों को घरों से निकालना बंद कर दिया है, जिससे बच्चे शाम को खेलने के लिए बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बुजुर्ग बाहर टहलने के लिए डंडा लेकर जाते हैं।सेक्टर में एक बड़ा स्कूल भी है। सुबह और छुट्टी के समय बड़ी संख्या में छात्र एक साथ बाहर निकलते हैं। वहीं, कई बच्चे अकेले घर जाते हैं, जिससे उनकी सुरक्षा को लेकर खतरा बना रहता है। लावारिस पशु कई बार अचानक वाहन चालकों के आगे आ जाते हैं, जिससे हादसे होने की आशंका बनी रहती है। लोगों की मांग है कि इस समस्या का जल्द समाधान होना चाहिए, जिससे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।निवासियों से बातचीतलावारिस पशुओं का झुंड सेक्टर में घूमता है। पशु सड़क और घरों के बाहर गंदगी करते हैं। इसका जल्द समाधान होना चाहिए।अभिषेक श्रीवास्तव, आरडब्ल्यूए प्रधानकई बार लोगों पर हमला हो चुका है, अब लोग घरों से निकलने में भी डरने लगे हैं। संबंधित विभाग से शिकायत पर भी समाधान नहीं किया जा रहा है।संजय शर्मा, निवासीरात्रि में पशुओं के कारण कई बार हादसे हो चुके हैं। अंधेरे में दिखाई नहीं देता, जिससे पशु और हमें दोनों को चोट आती है।संजीव झा, निवासीहमारी मांग है कि प्रशासन की ओर से लावारिस पशुओं को किसी सुरक्षित स्थान भेजा जाए, जिससे हमें राहत मिल सके।संजय भदौरिया, निवासी