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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। सेक्टर-76 स्थित पार्क फ्लोर-2 सोसाइटी के निवासी रखरखाव शुल्क में लगातार बढ़ोतरी और पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से परेशान हैं। इन समस्याओं को लेकर रविवार को सोसाइटी के निवासियों ने वार्ड नंबर-44 के पार्षद प्रदीप टोंगर के साथ बैठक की। इस दौरान लोगों ने बिल्डर की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए समस्याओं के जल्द समाधान की मांग की।पार्षद ने आश्वासन दिया कि वह जल्द ही जिला उपायुक्त (डीसी) और जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) को पत्र लिखकर समस्याओं के समाधान के लिए कार्रवाई करने की मांग करेंगे। निवासियों का आरोप है कि बिल्डर की ओर से लगातार रखरखाव शुल्क बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसके अनुरूप सोसाइटी में सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। सबसे बड़ी परेशानी पार्किंग को लेकर है। सोसाइटी में पर्याप्त पार्किंग स्थल नहीं होने के कारण आए दिन विवाद की स्थिति बनती है। लोगों का कहना है कि जो निवासी पहले आते हैं, वे अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं। इसके बाद आने वाले लोगों को वाहन पार्क करने के लिए जगह नहीं मिलती। इस कारण आपसी कहासुनी तक की नौबत आ जाती है।बैठक में निवासियों ने सोसाइटी में पार्क की पर्याप्त सुविधा नहीं होने और अब तक लीगल ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) नहीं मिलने का मुद्दा भी उठाया। लोगों का कहना है कि जब सोसाइटी में मूलभूत सुविधाएं ही पूरी नहीं हैं तो रखरखाव शुल्क में लगातार बढ़ोतरी करना उचित नहीं है। इन समस्याओं को लेकर निवासी पहले भी कई बार बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। बैठक में आरडब्ल्यूए अध्यक्ष पवन शर्मा, उपाध्यक्ष राजीव सिन्हा, महासचिव आकाश खन्ना, कोषाध्यक्ष मनीष कुमार, सचिव विजय राजपूत सहित अनुराग, सुमित और अन्य निवासी मौजूद रहे।