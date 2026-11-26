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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। वार्ड-22 के लक्कड़पुर में जगह-जगह लगे कूड़े के ढेर स्थानीय निवासियों के लिए परेशानी बने हुए हैं। खाली जगहों पर जमा कचरे से आसपास गंदगी फैल रही है। कई दिनों तक कूड़ा नहीं उठने से तेज बदबू फैलती रहती है। स्थिति यह है कि आसपास रहने वाले लोगों को घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखने पड़ते हैं। कूड़े पर मंडराती मक्खियों और बढ़ते मच्छरों ने भी लोगों की चिंता बढ़ा दी है।स्थानीय निवासी गौतम ने बताया कि कूड़े के ढेर के कारण आसपास हर समय बदबू रहती है। घर से बाहर निकलने पर गंदगी का सामना करना पड़ता है। वहीं, निवासी सरोज ने बताया कि कूड़े के आसपास मच्छर-मक्खियां बढ़ रही हैं। प्रशासन को कई बार सूचित करने के बाद भी सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।नगर निगम के अधीक्षण अभियंता ओमवीर सिंह ने बताया कि क्षेत्र की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कर्मचारियों को निर्देश दिए जाएंगे। जहां कूड़ा जमा है, वहां से जल्द कचरा उठवाया जाएगा। नियमित सफाई सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।