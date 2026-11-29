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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। निपुण हरियाणा मिशन के तहत प्राथमिक शिक्षकों को दिए जा रहे प्रशिक्षण का रिकॉर्ड अब व्यवस्थित रखना होगा। प्रशिक्षण पर हुए खर्च, शिक्षकों की उपस्थिति और कार्यक्रम से जुड़ी गतिविधियों का पूरा ब्योरा शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराना होगा। विभाग ने संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण की वार्षिक रिपोर्ट और खर्च के मूल बिल निर्धारित समय पर जमा कराने के निर्देश दिए हैं। रिकॉर्ड जमा करने में देरी या लापरवाही मिलने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।जिले में निपुण हरियाणा मिशन के तहत प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान में दक्ष बनाने के लिए शिक्षकों को समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें शिक्षकों को नई शिक्षण विधियों, गतिविधि आधारित पढ़ाई और विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता बढ़ाने के तरीके बताए जाते हैं। इन कार्यक्रमों पर होने वाले खर्च और गतिविधियों का रिकॉर्ड तैयार करना भी जरूरी है।विभागीय निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण से संबंधित सभी दस्तावेज सुरक्षित रखने होंगे। इनमें प्रशिक्षण में शामिल शिक्षकों की सूची, उपस्थिति रिकॉर्ड, कार्यक्रम की जानकारी, खर्च का विवरण और मूल बिल शामिल हैं। संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों को रिकॉर्ड की जांच कर आवश्यक दस्तावेज विभागीय कार्यालय में जमा कराने होंगे। इससे प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि का हिसाब स्पष्ट रहेगा और अनियमितताओं की आशंका भी दूर होगी।शिक्षा विभाग का उद्देश्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पारदर्शिता बनाए रखने के साथ उनकी प्रभावशीलता का आकलन करना भी है। वार्षिक रिपोर्ट से पता चलेगा कि शिक्षकों को कितने प्रशिक्षण दिए गए, उनमें कितने शिक्षक शामिल हुए और इनका विद्यार्थियों की पढ़ाई पर कितना असर पड़ा।जिला शिक्षा अधिकारी नवीन गुलिया ने बताया कि निपुण हरियाणा मिशन के तहत शिक्षकों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण का रिकॉर्ड व्यवस्थित रखना जरूरी है। संबंधित अधिकारियों को निर्देशों के अनुसार रिपोर्ट और खर्च से जुड़े दस्तावेज जमा कराने होंगे, ताकि विभागीय स्तर पर उनका सत्यापन किया जा सके।