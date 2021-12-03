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फरीदाबाद। सेक्टर-15 में कूड़े में लगी आग बुझाने पहुंची दमकल की गाड़ी में तकनीकी खराबी के कारण पानी की उपलब्धता का सही अनुमान नहीं लग पाया। मौके पर पानी खत्म होने पर लोगों ने दमकल विभाग की व्यवस्था पर सवाल उठाए। लोगों ने आरोप लगाया अगर ऐसी स्थिति किसी गंभीर जगह हुई तो बड़ा हादसा हो सकता है। आग कूड़े में थी जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। फायर ऑपरेटर इंद्रजीत ने बताया कि गाड़ी के पीटीओ (पावर टेक-ऑफ) में तकनीकी खराबी थी, जिसके कारण पानी की मात्रा का पता नहीं चल पाया। गाड़ी में जितना पानी उपलब्ध था, उससे कूड़े की आग बुझा दी गई थी। संवाद