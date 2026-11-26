संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। निजी स्कूलों की फीस और फंड की जांच करने वाली फीस एंड फंड्स रेगुलेटरी कमेटी (एफएफआरसी) की कार्यप्रणाली पर हरियाणा अभिभावक एकता मंच ने सवाल उठाए हैं। मंच का आरोप है कि कमेटी ने आज तक किसी निजी स्कूल का ऑडिट नहीं कराया, जबकि सरकार ने इसके चेयरमैन एवं मंडलायुक्त को ऑडिट कराने का अधिकार दिया है।मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा और जिला महासचिव एडवोकेट बीएस बिरदी ने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और मुख्य सचिव को पत्र भेजकर उच्चस्तरीय जांच की मांग की गई है। उनका कहना है कि आरटीआई के जवाब में राज्य जन सूचना अधिकारी ने स्कूलों का ऑडिट नहीं होने की पुष्टि की है। मंच ने मामले की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।