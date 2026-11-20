संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। ओएलएक्स पर टेंपो (छोटा हाथी) खरीदने के बाद उसकी किस्तें भरने का भरोसा देकर दो लोगों ने ट्रांसपोर्टर से धोखाधड़ी कर दी। आरोपियों ने 15 हजार रुपये देकर विक्रय इकरारनामा तैयार कराया, लेकिन बाद में किस्तें भरना बंद कर दिया और गाड़ी किसी तीसरे व्यक्ति को बेच दी। पीड़ित की शिकायत पर सेक्टर-8 थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।नीमका गांव निवासी हर्ष खरे ने पुलिस को बताया कि उनका सेक्टर-3 बल्लभगढ़ में ट्रांसपोर्ट का कार्यालय है। उन्होंने 24 जुलाई को टेंपो बेचने के लिए ओएलएक्स पर विज्ञापन दिया था। अगले दिन पवन और दीपक गाड़ी देखने पहुंचे। उन्होंने बताया कि टेंपो पर फाइनेंस की 25 किस्तें बकाया हैं और हर महीने 16 हजार 471 रुपये जमा करने होते हैं। दोनों ने 15 हजार रुपये नकद देकर बाकी किस्तें भरने की जिम्मेदारी ली। इसके बाद विक्रय इकरारनामा तैयार कराकर गाड़ी और उसके मूल दस्तावेज ले गए। कुछ समय बाद हर्ष को पता चला कि आरोपियों ने किस्तें जमा नहीं कीं और टेंपो किसी तीसरे व्यक्ति को बेच दिया। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि 19 नवंबर को दोनों के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4) और 61(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।